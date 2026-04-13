13/04/2026
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Estudantes de direito agridem homem em situação de rua com arma de choque

Caso gera revolta e é investigado pelas autoridades

Por Redação ContilNet 13/04/2026
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Estudantes de direito agridem homem em situação de rua com arma de choque
Estudantes de direito agridem homem em situação de rua/Foto: Reprodução
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Um grupo de estudantes de direito é investigado após agredir um homem em situação de rua utilizando uma arma de choque. O caso ganhou repercussão nas redes sociais e mobilizou autoridades, que já apuram as circunstâncias da ocorrência.

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De acordo com as informações divulgadas, a vítima foi abordada pelos suspeitos e acabou sendo atingida pelo equipamento elétrico, o que provocou indignação entre moradores e internautas que tiveram acesso às imagens do caso.

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A agressão levanta questionamentos sobre a conduta dos envolvidos, principalmente por se tratarem de estudantes da área jurídica, que futuramente podem atuar diretamente na aplicação da lei.

As autoridades responsáveis iniciaram os procedimentos para identificar todos os envolvidos e apurar possíveis crimes, que podem incluir lesão corporal e outras infrações previstas na legislação.

O caso segue sob investigação e deve ter novos desdobramentos nos próximos dias.

Metrópoles

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