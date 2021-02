Primeira-dama do Acre leva alimento e carinho aos atingidos pela enchente na capital

A primeira-dama do Acre, Ana Paula Correia Cameli, participou na terça-feira (25) de uma ação social junto à Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (Seasdhm), Serviço Social do Comércio (Sesc) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC).

A atividade aconteceu na rua da Amizade, mais conhecia como rua da Tripa, no São Francisco, e também no bairro Jardim Panorama. Na ocasião, as equipes entregaram sopas e pães à população em vulnerabilidade social que sofrem com a enchente dos igarapés do entorno.

