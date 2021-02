Pronto Socorro ganha quatro novos leitos de UTI na noite desta terça-feira

O Pronto Socorro de Rio Branco recebeu mais quatro novos leitos na noite desta terça-feira (16). Com a Covid-19 avençando no Acre, os equipamentos instalados no OS chegam em uma boa hora.

O governador Gladson Cameli deverá viajar para Brasília nesta quarta-feira (17), onde irá se reunir na quinta-feira com membros da bancada federal do Acre e do governo federal para pedir mais ajuda para combater o vírus, que já matou quase mil pessoas no estado.

Cameli deverá tratar também sobre os imigrantes haitianos que estão acampados na ponte que liga o Brasil com o Peru, em Assis Brasil, e a grande enchente que vem desabrigando centenas de famílias.

Outro problema que o Acre enfrenta e que também deverá ser colocado em pauta com a bancada acreana e o governo federal, é o surto de dengue que já vitimou centenas de acreanos neste início de ano.

