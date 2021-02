Responsável por trazer Bolsonaro ao AC, Bittar agradece presidente e destaca investimentos

Responsável por trazer ao Acre o presidente Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira (24), o senador da república e relator geral do orçamento de 2021, Marcio Bittar (MDB), fez questão de agradecer o chefe do executivo federal pelos investimentos feitos e pela visita concedida.

“Assim que procurei o presidente na última semana para pedir que fizesse uma visita ao Estado, ele prontamente me atendeu. Hoje estamos aqui, depois de verificar de perto a situação das famílias que foram atingidas pela cheia dos rios, anunciando o empenho do governo federal para que avancemos no combate a esse vírus e aos inúmeros problemas que enfrentamos”, destacou o emedebista.

Na ocasião, Bittar explicou que o crédito extraordinário de R$ 450 milhões, com uma parte que será enviada ao Acre, deve ajudar de forma significativa a unidade a enfrentar as crises atuais.

“Domingo, depois de sentar com o presidente e mostrar para ele a situação do Acre e nossa dificuldade com o orçamento, logo garantiu que o orçamento fosse liberado para beneficiar a população. Quero agradecê-lo pelo carinho que sempre teve com o nosso Estado, principalmente neste momento tão difícil”, finalizou o político.

Bolsonaro desembarcou em Rio Branco na companhia de Marcio, do governador Gladson Cameli, dos senadores Sérgio Petecão e Mailza Gomes, do prefeito Tião Bocalom, dos ministros da Saúde e do Desenvolvimento Regional, além dos demais parlamentares da bancada acreana em Brasília.

O avião da Força Aérea Brasileira também trouxe um lote com mais de 21 mil doses de vacina.

