Rocha solicita início de auditoria para habilitar exportação do Acre para o Peru

Dar celeridade ao processo de habilitação do frigoríficos do Acre para exportar carne bovina e suína para o Peru. Essa foi a pauta do encontro entre representantes do Acre capitaneada pelo vice-governador Major Rocha, parlamentares com a ministra da agricultura Tereza Cristina.

De acordo com o vice-governador, o encontro foi considerado positivo.

– a ministra nos atendeu bem e já encaminhou o pedido para sua equipe agendar junto ao órgão do governo peruano para definir uma data para a vídeo conferência, declarou.

A auditoria a ser realizado por vídeo conferência visa analisar se os frigoríficos acreanos atendem às exigências sanitárias. Para o diretor do Sindicatos das Indústrias de Carnes e Derivados do Acre (Sindicarnes), Nenê Junqueira, mais passo importante foi dado e já vislumbra mais um avanço.

– tivemos uma boa recepção por parte do ministério quanto à carne bovina, isso já é muito importante. Vamos tentar inserir também o debate sobre a exportação da carne suína, neste caso, alguns impasses precisam ser definidos e temos a esperança de conseguir, declarou o empresário.

A reunião aconteceu no gabinete do senador Márcio Bittar e contou a participação também da deputada Mara Rocha e do deputado Luiz Gonzaga.

– o senador Márcio Bittar tem sido uma peça fundamental nessa relação do Acre com o governo federal. Agradecemos a sua prontidão em nos auxiliar nas agendas.

