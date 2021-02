Saiba como denunciar casos de ‘fura-fila’ na vacina contra covid-19 em Rio Branco

O Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa) divulgou os números telefônicos disponíveis para que a população faça denúncias em caso de descumprimento do decreto publicado pelo Governo do Acre para estancar o aumento de casos da Covid-19.

Segundo Deane Fernandes, chefe do setor, há na equipe atualmente, 13 fiscais que atuam dia e noite para garantir o cumprimento das regras durante esse período de restrição, onde estão proibidas principalmente as aglomerações e o funcionamento do comércio não essencial com atendimento ao público.

“Nosso objetivo é garantir o cumprimento da lei. Aqui temos esses 13 auditores fiscais sanitários, que atuam no enfrentamento da pandemia. Diariamente nós recebemos denúncias da população, do SUS e até do Ministério Público. Esses órgãos estão em contato direto com a gente”, explica.

Deane completa que “foi montada uma força-tarefa para fiscalização da cidade, dos ambientes comerciais e de serviços, o que vai fortalecer as ações que já estão sendo realizadas”. A medida, avalia, deixará a população mais tranquila diante do cenário da pandemia e das aglomerações ilegais.

O dique denúncia da Vigilância Sanitária tem dois números: o (68) 3226-2113, e o 9 8421-5469. O número de celular funciona com o WhatsApp, e pode receber ligações gratuitamente, por meio da internet.

A força tarefa que passou a atuar na Capital acreana é formada por equipes da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Gabinete Militar do Acre, Gabinete Militar de Rio Branco, Ministério Público Estadual, Anvisa e Vigilância Sanitária Estadual.

