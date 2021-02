Secretário visita produtores afetados pela alagação em Sena e garante investimentos

Governo está fazendo uma relação com fornecedores prejudicados para o Ministério da Defesa

A convite dos produtores rurais do município de Sena Madureira, o secretário de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa), Edivan Maciel de Azevedo, visitou as propriedades alagadas pela cheia do Rio Iaco nesta terça-feira (23).

Edvan foi até o local onde o piscicultor Wanderley Campos, de 54 anos, faz a criação de alevinos, em alguns açudes que foram tomados pelas águas. Por conta do transbordamento do manancial, ele perdeu mais de 12 toneladas de peixe e ficou com um prejuízo de mais de R$ 100 mil.

Outros produtores que trabalham com hortaliças e tiveram seus canteiros afetados também foram visitados pelo secretário.

Na ocasião, Maciel garantiu, em entrevista ao colaborador do ContilNet, Célio Teixeira, que o governo do Estado já está fazendo uma relação com a quantidade de fornecedores prejudicados, bem como os valores perdidos, para enviar ao Ministério da Defesa, no intuito de obter investimentos para sanar o problema de ordem natural.

“Reconhecemos que muitos produtores foram afetados por essa alagação. Não é fácil ver tudo indo embora sem poder fazer absolutamente nada. Por esse motivo e pelo compromisso do governo do Estado, já estamos elaborando um relatório com a quantidade de produtores afetados para ser enviado ao Ministério da Defesa”, salientou.

“Conseguiremos recursos para lidar com essa tragédia que afetou a vida e a economia de uma forma considerável”, continuou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários