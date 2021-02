Técnico do Galvez fala sobre rival da Copa do Brasil Sub-20 e espera que jogo seja no Acre

O Galvez conheceu, na última terça-feira (23), o adversário da primeira fase da Copa do Brasil Sub-20. Representante do futebol acreano na competição pela terceira temporada consecutiva, o Imperador vai encarar o Londrina, em partida que deve ser realizada na primeira quinzena de março.

O elenco não está realizando treinos em virtude de decreto governamental que classifica o Acre na faixa vermelha por conta da pandemia do novo coronavírus e proíbe a realização de atividades coletivas.

Apesar disso, o treinador Kinho Brito já está trabalhando obter informações sobre o rival. Ele destaca o poder de investimento do time paranaense, mas confia que o Galvez pode fazer um bom papel na disputa.

– É um adversário difícil, que a gente sabe que tem grandes investimentos na base, capacidade de estar sempre pegando jogadores do Brasil inteiro. Nós temos somente jogadores do Acre, mas que também têm muita qualidade. Então, vai ser um jogo que com certeza vai ser decidido nos detalhes. E a gente espera que consiga fazer esse jogo aqui no nosso estado e aproveitar a logística que eles vão ter para chegar até aqui e também o nosso tempo, que esperamos seja um fator ao nosso favor pra que a gente possa conseguir a classificação – diz.

Ele espera uma nova avaliação do Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid-19, que deve sair na próxima semana, para saber se haverá liberação das atividades e assim intensificar os treinamentos e ter a certeza de que a partida será disputa em casa. Se o jogo não for disputado no Acre, Kinho vê prejuízo para o Imperador.

– A gente espera conseguir fazer o jogo na nossa casa porque, se tiver que ir para outro estado, a gente perde alguns dias de preparação, tem toda logística também das viagens, que pra sair aqui do nosso estado é muito complicado. A gente espera que o Comitê, a avaliação deles possa ser boa. A gente respeita as decisões que eles têm tomado, mas estamos na torcida para que todos os índices possam diminuir e possamos conseguir, através de uma liberação do Comitê, fazer o jogo aqui no nosso estado – afirma.

Na temporada 2020, o Galvez passou pelo ABC-RN na primeira fase a acabou eliminado nas oitavas de final pelo Internacional. Na edição desta temporada é, pelo menos, repetir o feito e alcançar as oitavas de final. Se avançar, o adversário pode ser o Atlético-MG.

– A gente tem desenvolvido um trabalho que esperamos sempre fazer grandes jogos com equipes com estrutura e níveis de jogadores melhores que o nosso, mas com o conjunto e uma equipe bem treinada a gente sempre sonha fazer grandes jogos, jogos que são decididos nos detalhes e um dia quem sabe esses detalhes sejam ao nosso favor e possamos fazer grandes feitos através da nossa categoria de base – conclui.

