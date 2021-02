Três das 10 denúncias de ‘fura-fila’ da vacina no AC estão sendo apuradas em Sena

A promotoria de Justiça Cível de Sena Madureira, representada pelo titular Luis Henrique Corrêa Rolim, também está apurando casos de “fura-fila” da vacina contra o coronavírus no município.

Até o momento, três pessoas estão sendo investigadas pelo órgão, que supostamente não estariam inseridas nos grupos prioritários e em desacordo com os planos de vacinação.

Os procedimentos de investigação foram instauradas a partir de denúncias feitas e de conhecimento da Promotoria pelos meios de comunicação e redes sociais, de acordo com Luis Henrique.

Em entrevista ao ContilNet, o promotor de Justiça pediu o apoio e contribuição da população para que informe ao Ministério Público qualquer suspeita de desrespeito, fraude envolvendo o processo de imunização.

“Todas as denúncias feitas estão sendo investigadas. Os procedimentos estão instaurados. Pedimos a população que nos ajude neste momento, para que todos sejam vacinados de acordo com os planos e protocolos oficiais do Ministério e das Secretarias de Saúde, segundo as regras preestabelecidas pelos órgãos competentes”, destacou o Promotor de Justiça.

Na ocasião, o membro do MPAC também explicou que ainda não há doses suficientes para vacinar toda a população e, por isso, pede a colaboração e a manutenção dos cuidados necessários para o combate ao vírus.

“É importante lembrar que não há, no momento, vacina para todo mundo. Por isso, precisamos aguardar a vez de cada grupo e tomarmos as medidas de prevenção orientadas pelos especialistas, como o distanciamento social e a higienização das mãos”, finalizou.

Em todo o Acre, 10 notificações sobre supostas furadas de fila estão sendo apuradas.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários