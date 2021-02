Universidade espanhola seleciona estudantes brasileiros para bolsa de estudo

A Universidade de La Rioja, na Espanha, está selecionando oito estudantes brasileiros que queiram aprofundar os estudos do idioma espanhol para receber bolsas de estudo. As inscrições já estão em andamento e vão até o dia 17 de março de 2021. As bolsas estão sendo oferecidas por meio de uma parceria com o banco Santander.

Além de isenção do valor do curso, os selecionados receberão alojamento em residência universitária, seguro saúde e € 1.500 para despesas pessoais e com passagens aéreas. A inscrições podem ser feitas tanto no site do Santander quanto no site da instituição. Ao longo do período do curso, a instituição também irá promover algumas atividades culturais para os estudantes, como visitas guiadas a pontos turísticos e ciclos de cinema com produções espanholas.

Os estudantes selecionados precisam ter uma conta aberta no banco para que seja realizado o depósito do valor referente às despesas pessoais e com passagens aéreas. Conforme o edital, a seleção será feita essencialmente com base no histórico acadêmico dos candidatos.

Não haverá divulgação pública dos resultados – a partir do dia 1 de julho de 2021, os participantes pré-selecionados na 1ª fase serão comunicados sobre os documentos necessários para continuar no processo de seleção.

Outra oportunidade

O Educa Mais Brasil, plataforma de incentivo estudantil, também disponibiliza bolsas de estudos de até 70% de desconto em diferentes tipos de capacitações, como o curso de Espanhol. Com as vagas da Universidade de La Rioja são poucas, os não-selecionados podem contar com a ajuda do Educa. As bolsas são oferecidas para instituições diretamente na cidade do aluno ou em cursos a distância. O processo é simples, basta acessar o site, ver as bolsas disponíveis e iniciar o cadastro.

