Vanda Milani agradece Defesa Civil pela ações no Acre

“Tudo que nós pudermos fazer, podem contar conosco”. A declaração foi dada, esta sexta-feira,26,em Brasília, pelo cel. Alexandre Lucas ,chefe da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil à deputada Vanda Milani(Solidariedade).O titular da Defesa Civil nacional esteve recentemente no Acre para acudir as vítimas das enchentes ocorridas no Estado. A parlamentar-juntamente com o secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani-aproveitou para agradecer pessoalmente ao cel. Alexandre Lucas pelo empenho pessoal nas ações realizadas pela Defesa Civil nacional no Acre que hoje apresenta 11 municípios afetados, o que resultou em 27.300 famílias atingidas ,abrangendo mais de 121 mil pessoas vítimas das enchentes dos rios.

Alexandre Lucas garantiu a Vanda Milani que o Governo federal continua atento aos desdobramentos da situação no Acre, que ainda enfrenta surto de dengue, covid e problema migratório na fronteira com o Peru. O chefe da Defesa Civil informou que já foram liberados um total de R$ 12,6 milhões sendo R$ 3,1 milhões para Cruzeiro do Sul, R$ 2,3 milhões para Sena Madureira , R$ 744 mil para Feijó, R$ 652 mil para Mâncio Lima e R$ 1,1 milhão para o Estado. Ainda nesta sexta-feira,26,foram liberados R$ 2,6 milhões para Rio Branco e R $ 2,1 milhões para Tarauacá. Os recursos serão empregados na aquisição de cestas básicas, água potável e locação de carros para o socorro aos atingidos , dentre outras ações.

Trabalho reconhecido

O cel. Alexandre Lucas reafirmou à deputada que vem acompanhando com a máxima atenção os problemas enfrentados pelo Acre e reiterou seu firme compromisso de colocar à Defesa Civil nacional à serviço dos atingidos pelas alagações no Estado. “Felizmente , a Defesa Civil nacional vem tendo seu trabalho reconhecido por integrantes da própria oposição”.De acordo com Alexandre Lucas, futuramente a Defesa Civil Nacional vai trabalhar segundo um plano de resposta a desastres com planejamento por setor. A deputada Vanda, por seu lado, reiterou sua disposição em continuar trabalhando no auxílio dos atingidos pela enchente. “Nosso foco será todo no sentido de redobrar esforços para o atendimento de nossa população atingida”, resumiu.

