Vídeo: carro capota após colisão no cruzamento das ruas Rio de Janeiro e Pernambuco

Ninguém ficou ferido em um grave acidente que aconteceu no cruzamento das ruas Rio de Janeiro com a rua Pernambuco, na manhã deste sábado (6), no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

Um vídeo enviado à reportagem mostra o exato momento da colisão entre dois carros, sendo um de modelo Prisma de cor cinza e um Mobi de cor Cinza. As imagens mostram o Mobi passando o sinal vermelho e sendo atingido pelo Prisma.

Populares pararam para ajudar e felizmente não houve vítimas, apenas danos materiais. Tanto o Mobi quanto o Prisma foram tirados do local por um Guincho. Durante o registro das imagens dessa ocorrência, não havia nenhum agente do estado, principalmente para controlar o trânsito.

Ainda segundo populares, foi feito um acordo entre os proprietários dos veículos, não sendo necessária a perícia no local.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários