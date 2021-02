Vídeo: momento da prisão de criminosos que mantiveram casal como refém no Vilage

Parentes dos criminosos estiveram no local para ajudar nas negociações

Três criminosos fortemente armados invadiram uma residência e fizeram uma família de refém na noite desta quarta-feira (10), na rua Ipanema, no Conjunto Village, em Rio Branco.

Um oficial que atendeu a ocorrência disse ao ContilNet que o imóvel onde o fato aconteceu está a venda e os criminosos, supostamente se passando por interessados na compra, foram ver a residência.

Os bandidos chegaram em um carro Sandero de cor prata e placa OXP 1418. Três homens desceram do veículo e foram recebidos pelo proprietário da casa. Vizinhos acharam a movimentação muito suspeita e acionaram a Polícia Militar.

Uma guarnição foi ao local e abordou um motorista de aplicativo que estava na frente da residência no Sandero esperando os três criminosos saírem. O filho do proprietário da casa também esteve no local e abriu o portão para a PM averiguar a situação, mas quando viu um bandido armado, fechou e informou aos militares.

A guarnição pediu apoio do Bope, que enviou PMs do Choque, ROTAM e Giro. O 1° Batalhão conseguiu enviar outras viaturas e também a Força Tática, que isolaram a área e começaram a negociação para que os criminosos liberassem os reféns.

A negociação para a liberação das vítimas durou uma hora e meia. Até mesmo parentes dos criminosos estiveram no local para ajudar nas negociações. Os bandidos pediram coletes á prova de balas e a presença da imprensa no local para se entregarem. Ainda segundo a polícia, dois criminosos que estavam na casa eram pai e filho.

Após um clima tenso, os meliantes resolveram se entregar, e soltaram uma arma calibre 36 e se deitaram no chão. Os três bandidos e o motorista de aplicativo foram presos e levados para a Delegacia de Flagrantes, juntamente com a arma e o veículo, para a tomada as medidas cabíveis.

