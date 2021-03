Alemanha inicia Eliminatórias para a Copa com vitória sobre Islândia

Espanha fica no empate de 1 a 1 com Grécia

A seleção alemã começou bem a campanha nas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2022 (Catar) ao derrotar a Islândia por 3 a 0, nesta quinta-feira (25), com gols de Goretzka, Havertz e Gundogan em partida válida pelo Grupo J.

Goretzka e Havertz marcaram 2 a 0 para a Alemanha nos sete primeiros minutos do confronto. E Gundogan fechou a vitória com um chute rasteiro aos 11 minutos do segundo tempo.

Já a seleção da Espanha ficou no empate de 1 a 1 com a Grécia em sua primeira partida do Grupo B das Eliminatórias para o Mundial.

Álvaro Morata abriu o marcador para os anfitriões aos 32 minutos, momentos após Dani Olmo acertar a trave.

No entanto, na segunda etapa, Íñigo Martínez, que substituiu o capitão Sergio Ramos, cometeu pênalti no meio-campista grego Giorgos Masouras. Na cobrança, Anastasios Bakasetas empatou.

Já a Itália conquistou uma confortável vitória de 2 a 0 sobre a Irlanda do Norte no Grupo C, com gols de Domenico Berardi e Ciro Immobile no primeiro tempo.

Em outros jogos, a Inglaterra goleou San Marino por 5 a 0 no Grupo I, Hungria e Polônia empataram por 3 a 3 na mesma chave, e a Suécia venceu a Geórgia por 1 a 0, pelo Grupo B, no retorno de Zlatan Ibrahimovic.

