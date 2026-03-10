Merz cita preocupação com ausência de plano para encerrar conflito no Oriente Médio

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, afirmou nesta terça-feira (10) que compartilha muitos dos objetivos da campanha conjunta dos EUA e de Israel contra o Irã, mas que “a cada dia de guerra, surgem mais dúvidas”.

“Acima de tudo, estamos preocupados com a aparente ausência de um plano conjunto sobre como essa guerra pode ser encerrada rapidamente e de forma convincente”, disse, ao enfatizar que a Alemanha e a Europa não têm interesse em uma “guerra sem fim” ou na desintegração da integridade territorial do Irã.

Por outro lado, Merz ressaltou que compartilha da “esperança” do presidente dos EUA, Donald Trump, de que a guerra termine rapidamente. Ele afirmou que, se isso acontecer, os mercados de petróleo e energia devem retornar à normalidade em breve e, portanto, não há motivo para considerar o afrouxamento das sanções contra a Rússia. Fonte: Associated Press.