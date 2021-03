Alunos da Estácio Unimeta fazem colação de grau em solenidades individuais

Entre os dias 24 e 27 de fevereiro deste ano tivemos a colação de grau de 33 alunos do curso de graduação Bacharel em Engenharia Ambiental e Sanitária do Centro Universitário Estácio Meta de Rio Branco, unidade localizada no bairro da Paz, em Rio Branco/AC.

Em função da pandemia de Covid-19, não foi possível realizar a tão sonhada cerimônia coletiva e presencial de colação: os alunos receberam o certificado de conclusão de curso em solenidades individuais, respeitando todos os protocolos de segurança estabelecidos pelos órgãos competentes.

A primeira turma do curso de Bacharel em Engenharia Ambiental e Sanitária formada em solo acreano iniciou sua jornada de graduação em fevereiro de 2016. De lá pra cá, alguns alunos optaram por trilhar outros caminhos, mas a maior parte deles concluiu a formação ainda no fim ano passado, em plena pandemia, por maiores que tenham sido as adversidades enfrentadas.

Coordenado desde fevereiro de 2020 pela Engenheira Ambiental Gilmara Galache, o curso foi registrado ainda no final do ano passado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/AC e, a partir desta colação de grau, nosso Estado já pode contar com o trabalho e conhecimentos técnicos de 33 novos engenheiros e engenheiras ambientais e sanitaristas, aptos a atuar nas seguintes áreas: “controle sanitário do ambiente; captação e distribuição de água; tratamento de água, esgoto e resíduos; controle de poluição; drenagem; higiene e conforto de ambiente; seus serviços afins e correlatos” conforme Art. 18 da Resolução nº 218/1973 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA.

Se você tem interesse em conhecer detalhes do curso ofertado pela Estácio | UNIMETA aqui no Acre, entre em contato com a Coordenação de Curso nos canais: engenhariaambiental@unimeta.edu.br , (68) 3302 1515 (ramal 1518), (68) 99917 7298 (somente WhatsApp) e o perfil no Instagram @engambsanitaria.unimeta.

