Alysson participa de reunião com governadores sobre compra da vacina Sputnik V

O secretário de Estado da Saúde, Alysson Bestene, participou na manhã desta terça-feira, 2, de uma reunião na sede do laboratório farmacêutico União Química, em Brasília, representando o governador Gladson Cameli.

O evento, que reuniu a maioria dos governadores ou seus representantes, foi para a empresa anunciar que, a partir de agora, está à frente da fabricação e venda das vacinas russas Sputnik V, imunizante para a Covid-19.

Em apresentação que durou mais de uma hora e meia, foram ressaltados, entre outros aspectos, a capacidade técnica e operacional e o atendimento aos critérios de fabricação, incluindo os de segurança, exigidos pelos órgãos de saúde do Brasil.

Os dirigentes também esclareceram aos governadores que, além de já terem protocolado sexta-feira na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o pedido para uso emergencial no Brasil de dez milhões de doses da Sputnik V, entrarão ainda esta semana com o pedido para liberação definitiva.

Segundo a empresa, o Ministério da Saúde já reservou um lote de dez milhões de doses da vacina e está aguardando somente a liberação de uso emergencial para que sejam enviados da Rússia para o Brasil e então distribuídos aos estados.

Posteriormente, afirmaram os diretores, com a liberação em caráter definitivo, haverá condições de, ainda neste primeiro semestre, fabricar mais oito milhões de doses, uma vez que o insumo já foi disponibilizado pela Rússia para o laboratório.

De acordo com a empresa, a vacina russa apresentou um índice de 91,4% de eficácia contra o novo coronavírus na última etapa de testes. Os dados da fase 3 ainda não foram revisados por pares. E, ainda de acordo com autoridades russas, mais de um milhão e meio de pessoas já foram imunizados com a Sputnik V no mundo.

Alysson Bestene disse, ao final da reunião, que existe a intenção dos governadores presentes formarem um grupo para aquisição direta das doses. “O governador Gladson Cameli já havia manifestado a intenção de comprar as vacinas diretamente pelo governo do Estado. Caso essas compras diretas sejam aprovadas na Câmara dos Deputados, teremos novas possibilidades de combate à pandemia”, disse.