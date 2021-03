Aplicativos para Android apresentaram falhas nesta segunda; veja como corrigi-las

Vários aplicativos para Android apresentaram falhas durante a noite desta segunda-feira (22), principalmente em aparelhos Samsung. Segundo reclamações de usuários nas redes sociais, os apps exibiam a mensagem: “o aplicativo apresenta falhas continuamente” antes de fechar.

Os mais afetados pelo erro, ao que tudo indica, são os donos de modelos mais recentes da Samsung, como o Galaxy S20 e S21, Note 20, A50 e A70. Mas também existem reclamações de usuários da Motorola e outros fabricantes.

Os travamentos não estão ligados a nenhuma caraterística específica dos apps, podendo afetar qualquer aplicação, incluindo às do Google, como o Gmail. Segundo o site americano Android Police, a principal suspeita é de uma falha na ferramenta Android System Webview.

Esta ferramenta é responsável por renderizar aplicativos em páginas da web usando o Google Chrome, mas sem abrir uma nova página no navegador. O Android System Webview é usado de diferentes modos, incluindo logins seguros e visualização da documentação de suporte.

Como corrigir as falhas?

Para corrigir a falha, recomenda-se desinstalar o Android System Webview. Para isso, toque em “Configurações” e posteriormente em “Aplicativos e notificações” ou “Aplicativos, a depender do seu aparelho.

Depois disso, vá até “Android System Webview” na lista e toque nele. Toque no canto superior do app e selecione a opção “Desinstalar atualizações” ou “Forçar parada”. Isso não vai desinstalar o aplicativo, apenas restaurá-lo para uma versão anterior, que veio junto com seu telefone.

É importante não desativar ou desinstalar a ferramenta, já que ela é primordial para o funcionamento de uma série de aplicações. Caso o erro persista, a recomendação é de reiniciar o telefone e verificar novamente.

Atualização

Na manhã desta terça-feira (23) o Google lançou um pacote de atualizações para o Google Chrome e uma nova versão para do Android System Webview com as devidas correções das falhas que estavam provocando os travamentos.

