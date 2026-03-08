09/03/2026
Funcionários da Samsung votarão sobre plano de greve de 18 dias por aumento salarial

Escrito por InfoMoney
(Bloomberg) — Os trabalhadores sindicalizados da Samsung Electronics Co. começarão a votar esta semana sobre a possibilidade de uma greve de 18 dias em reivindicação por salários mais altos.

Três sindicatos votarão sobre a proposta de segunda-feira até 18 de março, de acordo com um comunicado do Sindicato dos Trabalhadores da Samsung Electronics. Se aprovada, a greve ocorrerá de 21 de maio a 7 de junho.

A SELU, juntamente com a National Samsung Electronics Union e a Donghaeng, está em negociações salariais com a gigante da eletrônica há mais de três meses, segundo o comunicado. Os grupos trabalhistas reivindicam um aumento salarial de 7%, a remoção do teto do bônus por desempenho e maior transparência em seu cálculo.

A Samsung Electronics não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da Bloomberg News, enviado fora do horário comercial normal.

Os sindicatos representam cerca de 89.000 dos aproximadamente 130.000 funcionários da Samsung, informou a agência de notícias Yonhap no domingo.

Se o plano for adiante, será apenas a segunda greve na história da empresa. Os trabalhadores realizaram sua primeira paralisação em 2024, após o fracasso das negociações salariais. Na época, a Samsung afirmou que a paralisação não afetaria a produção ou as operações administrativas.

