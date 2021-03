Após denúncia de aglomeração, 7º BEC diz que precisa de soldados em expediente integral

A denunciante havia afirmado que os trabalhadores passaram a aglomerar até no horário do lanche

O 7º Batalhão de Engenharia de Construção (7° BEC), em Rio Branco, emitiu uma nota ainda nesta quinta-feira (26), após publicada uma denúncia no site ContilNet, divulgada pelo jornalista Altino Machado, informando que a ordem do batalhão é acabar com o rodízio de trabalho e juntar todos os soldados durante todo o período de expediente.

A medida seria contrária ao que vem decidindo o governador Gladson Cameli, a respeito do combate à pandemia do coronavírus no Acre.

O 7º BEC defendeu que “tem adotado todas as medidas determinadas pelas autoridades competentes para proteger seus integrantes, bem como, tem atuado em prol de toda a população acreana por meio da Operação Covid, Operação Enchente e campanhas de doação de sangue”.

“Atualmente esta Organização Militar está apoiando integrantes do Ministério da Saúde, que se encontram na cidade de Rio Branco-AC, realizando o controle de endemias e treinamento da equipe municipal”, destacou.

A denunciante havia afirmado que os trabalhadores passaram a aglomerar até no horário do lanche, contribuindo para disseminação do vírus.

No documento, o órgão explicou que “para que o Batalhão consiga continuar prestando todo o apoio à população, faz-se necessário um elevado nível de preparo da tropa, higidez física e disciplina militar que somente serão atingidos com o expediente sendo cumprido integralmente”.

“No tocante a matéria publicada na página do jornalista Altino Machado e nos sítios eletrônicos do AC Jornal, e ContilNet o Comando do 7º BEC informa que o bem-estar e a segurança da tropa sempre foram uma preocupação constante. No entanto, para que o Batalhão consiga continuar prestando todo o apoio à população, faz-se necessário um elevado nível de preparo da tropa, higidez física e disciplina militar que somente serão atingidos com o expediente sendo cumprido integralmente, o que não impedirá que todas as medidas preventivas determinadas pelas autoridades competentes sejam adotadas”, diz.

“Por ocasião das refeições, os militares serão divididos em grupos, realizando as mesmas em horários distintos, evitando assim, aglomerações, além do uso constante de máscaras e o monitoramento dos militares através de uma triagem realizada por profissionais de saúde do Batalhão no início dos expedientes da manhã e tarde, além da liberação, desde fevereiro, de todos os servidores civis e militares com idade superior a cinquenta anos”, finalizou.

Veja nota na íntegra:

Nota à Imprensa



