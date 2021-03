7º BEC teria acabado com rodízio de soldados para reunir todos no mesmo horário

O jornalista Altino Machado usou o seu perfil nas redes sociais, nesta quinta-feira (25), para publicar uma denúncia envolvendo o 7º Batalhão de Engenharia de Construção (7° BEC), em Rio Branco.

De acordo com a denunciante, que é mãe de um dos integrantes do 7º BEC, a ordem do batalhão é acabar com o rodízio de trabalho e juntar todos os soldados durante todo o período de expediente, no momento em que o Acre vive um período crítico da pandemia do coronavírus.

“Atualmente, o trabalho está sendo por meio de rodízio, ou seja, vai metade do pessoal de manhã e outra metade de tarde, sem a realização das refeições. Achei acertado, para evitar a aglomeração. Porém, não sei o que passa na cabeça do comandante. Ele deu ordem para, mesmo com a situação que estamos passando hoje com a covid, em que o governador do Acre está fazendo tudo para evitar o aumento de casos, determinando fechamento de vários órgãos, o 7º BEC, na contramão dessas medidas, deu ordem para que, a partir de segunda-feira, todos devem trabalhar o dia inteiro no quartel, fazendo refeições todos juntos”, explicou.

A mãe explicou ainda que a decisão coloca em risco a vida de mais de 400 pessoas.

“A decisão do comandante do 7º BEC vai colocar em risco mais de 400 pessoas. Se alguém se contaminar e morrer, quem vai ser o responsável? Fiquei muito preocupada depois que meu filho me contou isso. Peço, se você puder, fazer algo para tornar isso público tendo em vista o que vai acontecer, pois não tem mais vagas nos hospitais. É um verdadeiro desrespeito para com todos”, finalizou.

Machado disse que chegou a procurar a o representante das relações públicas do batalhão, mas não obteve nenhuma manifestação.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários