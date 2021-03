Após tomar ‘umas e outras’, esposa esfaqueia marido na Baixada da Sobral

Após o crime, a mulher fugiu do local e ainda não foi encontrada pela polícia

O jovem Lucas Jesus Matos, 25 anos, foi esfaqueado nas costas pela própria esposa, na noite deste sábado (27), na rua da ETA, no bairro Plácido de Castro, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o casal estava bebendo na própria residência quando começou uma discussão. Irritada com a situação, a mulher foi na cozinha, pegou uma faca do tipo peixeira e esfaqueou o marido nas costas. Após a ação, a mulher fugiu do local e ainda não foi encontrada pela polícia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou Lucas ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde do homem é estável.

O caso está sendo investigado por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários