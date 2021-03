Apresentado no Vasco, Marcelo Cabo garante: “Vamos voltar à Série A”

"Tenho dois acessos num espaço curto de tempo. Título com o Atlético-GO e um vice com o CSA", lembrou o técnico

O novo técnico do Vasco, Marcelo Cabo, foi apresentado na manhã desta terça-feira (2/3) e fez promessas à torcida vascaína. Ele chega para ficar até o fim do ano, com a missão de levar o time de volta à elite do futebol brasileiro.

Cabo exaltou sua experiência na segunda divisão. “Tenho dois acessos num espaço curto de tempo. Título com o Atlético-GO e um vice com o CSA. Essa vai ser minha 6ª Série B. Tenho conhecimento pleno da segunda divisão. Falo com convicção que o Vasco vai passar pela Série B. Vamos dar essa alegria de voltar à Série A”, garantiu.

“A maior meta do Vasco nessa temporada é voltar à Série A e vamos buscar esse título”, disse Marcelo.

O comandante analisou a temporada do Vasco: “Essa com certeza será a edição da Série B com as camisas mais fortes. Mas o Vasco entra para buscar a conquista, Antes, temos o Carioca e a Copa do Brasil. Vamos ter uma equipe muito competitiva.”

Ex-jogador do cruzmaltino, ele falou da alegria de voltar à São Januário: “Confesso que era minha meta profissional voltar ao Rio num gigante do futebol mundial como o Vasco da Gama. Falei para o Pássaro, para o presidente e para o Osório: eu escolhi o Vasco. Com muita convicção de que vamos fazer uma grande temporada.”

A primeira partida do Vasco na temporada de 2021 será nesta quarta-feira (3/3), pela primeira rodada do Campeonato Carioca, diante do Portuguesa-RJ.

