Apresentadora da Globo passa mal e quase desmaia ao vivo; assista

Ana Paula Mendes, apresentadora e editora-chefe do RJ1 da Inter TV, afiliada da Globo no Rio de Janeiro, passou mal ao vivo enquanto apresentava o telejornal na tarde desta sexta-feira (26).

A jornalista falava sobre eleições em uma cidade do interior do estado quando pediu para que o outro apresentador Paulo Henrique Cardoso seguisse passando as informações.

“PH [Paulo Henrique], eu vou pedir pra você continuar pra mim essa informação sobre Santa Maria Madalena, pode ser?” disse Ana Paula, com desconforto. Assim que o colega seguiu com o noticiário, a apresentadora se sentou na poltrona do cenário.

A jornalista continuou sentada na cadeira do estúdio, mas se retirou quando um link entrou ao ar.

“Você que está assistindo ao RJ deve ter percebido que, quando a gente chamou a Ana [repórter que estava ao vivo no link], a nossa Ana Paula tava sentadinha aqui. A Ana Paula não tá se sentindo muito bem. Ela pediu pra sair daqui do RJ1 pra se recuperar normalmente”, explicou o apresentador.

Segundo Paulo Henrique, a colega estava com dor e precisou sair do ar. A afiliada da Globo não deu informações sobre o estado de saúde da jornalista. Veja o vídeo completo:

Ana Paula Mendes (RJ1 InterTV) acabou passando mal ao vivo e teve de deixar a apresentação… #RJ1 pic.twitter.com/OY3aS4k2yp — ͏ Gleison Brana (@vtncg) March 26, 2021

(Foto: Reprodução/Globo)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários