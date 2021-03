Aprovados cobram nomeação do cadastro de reserva da Polícia Militar

Após o secretário de planejamento do Estado, Ricardo Brandão, garantir que a convocação dos 325 aprovados do cadastro de reserva da Polícia Militar seria realizado nesta segunda-feira (15), alguns integrantes do grupo, procuraram a reportagem do ContilNet pelo fato das nomeações não terem sido publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

Erick Santos, contou que o concurso já encerrou o prazo de validade e que por isso, almejam a garantia de serem ao menos nomeados ainda este ano. “Só queremos que o governador Gladson cumpra sua palavra”, comentou.

A previsão é que os futuros policiais iniciem o Curso de Formação de Soldados (CFS) no segundo semestre deste ano. E a expectativa é que os novos militares iniciem o trabalho ostensivo a partir de 2022.

