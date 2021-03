Balneário Paraná desrespeita lockdown e lota durante todo o dia na Vila Acre

Desrespeitando o decreto estadual e as medidas de prevenção da Covid-19, o Balneário Paraná, que fica localizado no Ramal do Canil, em Rio Branco, continua funcionando normalmente aos finais de semana. Neste domingo (28) um vídeo gravado no local mostrou centenas de pessoas aglomeradas, sem máscara e consumindo bebida alcoólica.

O vídeo (veja abaixo) foi divulgado nas redes sociais de um rapaz que presta serviços no balneário como guarda vidas. Na publicação, Matheus Espíndola ainda faz propaganda do balneário, anunciando os dias e horários de funcionamento. Ele também divulga que é cobrada uma taxa de entrada no valor de R$ 5 reais por pessoa.

“Eita domingo bom, aqui já está tudo lotado hoje, Balneário Paraná…”, diz o guarda vidas no vídeo feito por ele com o celular.

As imagens chocam devido a insensibilidade das pessoas e a falta de consciência em meio ao momento crítico que o estado está vivendo devido a pandemia. Enquanto famílias inteiras se divertiam, mais 5 óbitos eram contabilizados pela Secretaria de Saúde.

