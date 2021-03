Bandidos invadem postos de saúde no Acre e levam gasolina de carros das unidades

Na madrugada desta sexta-feira, 19, cerca de três postos de saúde foram arrombados em Cruzeiro do Sul, segundo informações foram levados televisores, pedras, mármores, gasolina e até baterias dos carros da secretaria municipal de saúde.

Esse furto teria acontecido na unidade 25 de agosto, o suspeito teria levado somente um televisor caso que aconteceu em mais duas unidades do município.

Segundo a secretaria de saúde do município, os vigilantes foram trocados por câmeras de segurança “O fato que a secretaria de saúde, tem um sistema de monitoramento em todas as unidades básicas do município, e esse sistema de monitoramento nos informa de alguns danos. Os dois roubos na unidade do agricultor e dá 25, nós iremos fazer um boletim de ocorrência e vamos informar a empresa executora desse sistema de monitoramento pra tomar as providências cabíveis.” Disse a Secretária de saúde

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários