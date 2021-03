Brasil tem mais mortes por Covid em 1 semana do que EUA, México, Itália e Rússia somados

País supera sozinho as outras 4 nações com mais vítimas do novo coronavírus atualmente juntas

O Brasil teve mais mortes por Covid-19 nos últimos sete dias do que Estados Unidos, México, Itália e Rússia somados, apontam dados do Our World in Data desta segunda-feira (29).

O país registrou 18.164 óbitos, contra 16.031 dos outros quatro com mais óbitos na semana passada (6.787 nos EUA, 3.587 no México, 2.991 na Itália e 2.666 na Rússia).

EUA, México, Itália e Rússia têm somados mais de 650 milhões de habitantes, mais que o triplo da população brasileira (209 milhões).

Os 10 países com mais mortes por Covid nos últimos 7 dias:

-Brasil: 18.164

-Estados Unidos: 6.787

-México: 3.587

-Itália: 2.991

-Rússia: 2.666

-Polônia: 2.584

-França: 2.321

-Espanha: 2.100

-Ucrânia: 2.057

-Índia: 1.876

Com 1.605 mortes nas últimas 24 horas, o Brasil atingiu um novo recorde na média de óbitos pelo terceiro dia consecutivo. A alta é de 40% na comparação com a média de 14 dias atrás.

26,7% das mortes do mundo

Sozinho, o Brasil respondeu por 26,7% de todas as 68.002 novas vítimas do coronavírus do mundo e voltou a superar a União Europeia (17.887), que reúne 27 países da Europa.

Com 446 milhões de habitantes, o bloco europeu tem mais que o dobro da população brasileira.

O Brasil também registrou quase o dobro de mortes do que a Ásia (7.716) e a África (2.010) somadas. Juntos, os dois continentes têm quase 5,5 bilhões de habitantes (mais de 70% da população mundial).

A África tem 930 milhões de habitantes, quase o quádruplo da população brasileira, e a Ásia tem 4,5 bilhões de pessoas, mais de 21 vezes o número de habitantes do Brasil.

(Foto: Silvio Avila/AFP)

