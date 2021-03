Chácara em Epitaciolândia produz laranjas gigantes de mais de 2 kg

"Nunca tinha visto isso. Fiquei impressionado quando as laranjas começaram a surgir", diz produtor

O produtor rural Hélio Cunha, de 65 anos, morador de uma chácara no km 13 da BR-317, em Epitaciolândia, no interior do Acre, jamais imaginava que uma simples muda de pé de laranjeira plantada em seu terreno por ele mesmo poderia trazer uma surpresa tão especial.

A pequena fruteira de quase 2 metros e pouco encorpada, gerou pelo menos 6 laranjas de 72 cm de diâmetro. Os frutos pesam cerca de 2,5 kg.

“Nunca tinha visto isso. Fiquei impressionado quando as laranjas começaram a surgir”, disse Hélio à reportagem do ContilNet.

“Quando eu comprei a muda, achei que seria uma laranjeira comum, de tamanho normal, mas não é. Perguntei para quem me vendeu se a espécie era diferente, e me disse que não”, continuou.

Quando questionado sobre o sabor da fruta, o produtor foi econômico nas palavras, “é muito gostosa”.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários