Chef de cozinha Amanda Vasconcelos conquista o Brasil com culinária do Acre

Chef de cozinha acreana conquista o Brasil



Depois de estrear o quadro VAE – Vamos Incentivar o Empreendedorismo, amplamente veiculado pela maior emissora de televisão do país – a Rede Globo -, a chef de cozinha acreana Amanda Vasconcelos está nas páginas da maior revista feminina do país, a Claudia On Line @claudiaonline, sempre elevando a culinária do Acre. Lá, ela conta também a sua história e ensina algumas receitas criadas por ela e sua equipe do restaurante Casa Tucupi, localizado em São Paulo-SP. Vale ler a matéria!

No mês da mulher, a chef de cozinha acreanaganha matéria especial na revista Cláudia, a maior revista feminina do país

Filmes da acreana Maria Maia são selecionados na Mostra Humanidades

Em edição especial que celebra as mulheres no audiovisual, o Santos Film Fest – Festival Internacional de Cinema de Santos, seleciona os filmes 3 Refeições e Sonia e Lygia, da diretora Maria Maia, na Mostra Humanidades. Os longas serão exibidos em tempo integral no período de 16 a 23 de março no site do festival.

3 Refeições

Guiado pelas figuras de Antônio Conselheiro e Luiz Inácio Lula da Silva, o documentário 3 Refeições parte da “Caravana da Cidadania Contra a Fome – Viagem ao Brasil Real”, realizada em 1993, quando o ex-Presidente refez a viagem feita na infância, saindo de Garanhuns e chegando a São Paulo.

***

O longa foi filmado em Monte Santo e Canudos, mesma região que Euclides da Cunha visitou e descreveu em Os Sertões e onde Glauber Rocha filmou Deus e o Diabo na Terra do Sol. Com imagens históricas, o filme mostra Lula nos comícios e em conversas ao pé do ouvido com o povo, momentos em que ele, segundo a diretora, escutava as demandas do sertão.

***

3 Refeições percorre ainda a década de políticas públicas contra a fome no país, a partir de 2003, com Lula já na Presidência da República. Maria Maia entrevistou personalidades que sobressaíram nessa luta em combate à fome. Entre eles, João Pedro Stédile, líder do MST, Patrus Ananias e Tereza Campello, ministros na gestão Lula.

Sonia e Lygia

Misto de ficção e documentário, Sonia e Lygia apresenta as memórias das irmãs multiartistas Sonia Lins e Lygia Clark, influenciadas na infância pelo avô Edmundo Lins. Intelectual e ministro do STF, com suas brincadeiras e espírito libertário, Lins despertou nas netas o sentido da arte que as levariam para suas criações artísticas.

***

Realizado em 2020, ano em que se comemorou o centenário de Lygia Clark, considerada uma das fundadoras da arte contemporânea brasileira e um dos principais nomes do movimento neoconcretismo, o filme traz um tom intimista e lírico, pautado pelas sensibilidades opostas, mas complementares e fascinantes, das irmãs. No elenco, estão nomes como Bidô Galvão, Kuka Escosteguy, Maurilo Grossi e Yeda Gabriel. A trilha sonora é de Manassés de Sousa e Mario Brasil.

Sobre a diretora Maria Maia

Maria Maia é uma cineasta brasiliense nascida no Acre, graduada em Sociologia e Antropologia e mestre em Comunicação Social pela Universidade de Brasília (UnB). Poeta e cineasta, realizou 63 filmes, entre curtas, médias e longas, tendo trabalhado 20 anos como roteirista e diretora de filmes na TV Senado, onde produziu títulos de grande importância e sobre personagens da grandeza de Claude Lévi-Strauss, Candido Portinari, Glauber Rocha, Darcy Ribeiro, Chico Mendes, entre outros.

***

Também produziu filmes independentes, como os curtas Inferno e paixão; Espelhos Abomináveis; Deuses no Juruá (em co-direção com Rogério Sganzerla); e os longas 3 Refeições e Sonia e Lygia. Ao longo de sua trajetória, teve filmes exibidos em mostras e festivais no Brasil, Londres, Paris, Capbreton (França), Milão, Buenos Aires e Los Angeles. Os filmes estarão liberados a partir do dia 17/03 no link: https://filmesdosantosfilmfest.com

Projeto de nutrição

A acreana Juliana Maradei está realizando um projeto de Nutrição, no Rio de Janeiro, onde reside, sobre o prato mais célebre do Acre, a baixaria. Na foto, ela com o prato e a linda filha Júlia.

Festival Boca de Mulher

O mês que marca o Dia Internacional da Mulher, março, não vai passar em branco no Acre. No dia 28 março, o Instituto de Mulheres da Amazônia (IMA), em parceria com o Movimento de Mulheres, realiza o Festival Boca de Mulher. O evento é financiado pela Lei Aldir Blanc. A edição 2021 nasce da afetuosidade de vários corações, que trazem a originalidade do primeiro Boca de Mulher, promovido em 1989.

***

O Festival Boca de Mulher é um espetáculo artístico, que dá voz a cantoras, feministas, poetas, almas femininas e masculinas que se entrelaçam na luta por um mundo com equidade, direitos e políticas públicas. “O que se pode esperar é um verdadeiro espetáculo. Vamos ecoar as nossas lutas por meio da arte. O Acre é o estado com mais registros de feminicídios, e nós, mulheres da Amazônia, somos resistência. O Festival Boca de Mulher é um cantar de resistência”, explica a presidente do IMA e coordenadora-geral do evento, Concita Maia.

Artistas convidadas

Nesta edição do festival, participam cantoras que compõem a trajetória do Boca Mulher, como Verônica Padrão, Sandra Buh, Iana Sarkis, Kelen Mendes, Camila Cabeça, Nilda Dantas, além de novos nomes da música acreana, como Dulcineia Galdino, a parteira Zenaide Carvalho, entre outras artistas.

***

O festival será promovido no formato de live, a partir das 10 horas do dia 28 de março, no horário do Acre, e às 12 horas, em Brasília. O espetáculo será transmitido pelo canal do Youtube do IMA. Na edição deste ano, o evento traz o quadro “Mulheres Espelho”, momento em que o público vai apreciar a fala potente de feministas como a escritora e filósofa, Márcia Tiburi; a pedagoga Shuma Shumaher; ex-vice governadora do Acre e procuradora do Estado, Nazareth Araújo, entre outras lideranças amazônicas.

Niver da Iva

A aniversariante do dia 17 foi a jornalista Ivete Martinello, do grupo A Gazeta. Em função da pandemia, ela não comemorou a data esse ano. Passou o dia com o esposo Sílvio Martinello e viu os filhos à distância. Novos tempos!! Com esperança e pensamento positivo, dias melhores virão.

Happy day

Com celebrações discretas apropriadas aos dias atuais, os colunistas sociais Jocely Abreu e Moisés Alencastro comemoraram seus aniversários no dia 17. Ela celebrou com o esposo, Crespo, a filha Valentina e seus pais. Ele ganhou uma carreata em frente à sua casa. Parabéns!

Aniversário

Muitos anos de vida para a senhora Acirema Paes, que celebrou mais um ano de vida no dia 21, com o filho Marquinhos e demais familiares. Que em seu novo ciclo de vida tenha saúde, paz e bênçãos.

Idade nova

Parabéns ao empresário Paulo César, aniversariante de ontem, 22. Ele celebrou a data com a esposa, a médica Simone Chaves, e alguns poucos familiares, devido ao isolamento social. Felicidades!

Parabéns, Jéssica!

A psicóloga Jéssica Liz celebrou seu aniversário, ocorrido no dia 19, com três amigas próximas no Jardim Real, no sábado, 20, porque na data do seu aniversário passou o dia trabalhando e, à noite, teve compromissos acadêmicos. Prosperidade e saúde no seu novo ciclo de vida!

B-Day da Halana

No interior do Paraná, com a sua mãe Patrícia Delgado e o filho Heitor, a acadêmica de Nutrição Halana Delgado Pinheiro comemorou o seu aniversário no dia 19. Em breve, ela retornará ao Acre com o pequeno.

Indutor frequencial quântico

Ao se aproximar o período da Páscoa, o chocolate vira protagonista e invade os mercados em forma de ovos, que se tornaram o grande símbolo dessa celebração.

Para evitar as intolerâncias à lactose e ao glúten, que causam náusea, dor abdominal, irritação intestinal, diarreia, vômito, inchaço, gases e outros sintomas desagradáveis, a dica que eu tenho para você é o uso do floral para metabolismo Antilec, da linha Genquântic, produzido pelo Grupo Fisioquantic.

***

Adequado à individualidade biológica dos tipos sanguíneos, promove a harmonização das lectinas dos alimentos incompatíveis com cada um, bloqueando seus efeitos nocivos ao organismo. Uma revolução! O valor é R$ 69,00. Quer saber mais sobre o produto? Busque informações nos telefones da Farmácia Vitória Régia (68) 99943-3634, 3224-2880 e 3224-2850 ou no Instagram da loja @farmacia_vitoriaregia.

Óculos de grau femininos

Um belíssimo par de óculos de grau da Ótica Moderna bem feminino exibido pela modelo e miss Acre Teen Perla Paiva, nesse mês das mulheres, em que a casa está com promoção especial. Vale muito conhecer a coleção e os preços bem justos. A loja fica localizada na rua Floriano Peixoto, 379, Centro, em frente à rotatória (loja da esquina). Confira as opções no Instagram @oticamodernaa. Informações através dos fones (68) 99979-3535, 99904-3535 e 3223-0093.

Look da semana

Um bom dia especial com esse super trabalho do cabeleireiro César Maia, da equipe do Salão Inove, expert em cortes, velaterapia e em coloração de cabelos. Olha esse look “morena iluminada” criado por ele. Informações no Salão Inove Beleza & Bem-Estar, pelos telefones (68) 2102-2892 e 98105-0610. Ou com o próprio cabeleireiro César Maia, pelo celular (68) 99988-9308.

O Boticário garante fios sem oleosidade por 48 horas

O aspecto molhado e pesado que a oleosidade causa, dando uma aparência e sensação de “sujeira”, são queixas frequentes de quem sofre com o cabelo oleoso, devido à alta produção de sebo natural do couro cabeludo. Mas afinal, o que leva os fios a ficarem oleosos? Lavagens excessivas e até mesmo fatores externos, como poluição e calor, são grandes inimigos para ter fios oleosos. Pensando nisso, o Boticário criou a linha Match Agente Antioleosidade, ajudando a dar um chega pra lá na oleosidade e fazer as pazes com os fios!

***

O lançamento conta com ativos tecnológicos e alta performance, uma experiência e efeito imediato nos fios, garantindo a sensação do cabelo recém-lavado por 48 horas. O segredo de tudo isso é o Zinco PCA e Extrato de Pepino, que atuam equilibrando a produção de oleosidade do couro cabeludo e na hidratação dos fios, afinal, cabelos oleosos também precisam se hidratar. Além dos itens de rotina com o shampoo, condicionador e máscara, a linha também apresenta produtos de manutenção, como o shampoo antirresíduos, shampoo a seco e tônico antiefeito rebote, que garantem aos fios 48 horas sem oleosidade, textura leve, limpeza profunda, sem ressecar o couro cabeludo.

O queridinho da linha Match Agente Antioleosidade

O queridinho da linha é o Tônico Antiefeito Rebote, que equilibra a produção de oleosidade no couro cabeludo, evitando o efeito rebote – oleosidade produzida pelo excesso de lavagem dos fios. O produto foi desenvolvido como um item de manutenção e pode ser usado após o banho, com o cabelo ainda molhado; ou entre as lavagens, camuflando a aparência de fios oleosos. Já o Shampoo a Seco, inédito no portfólio da marca, que disfarça o excesso de oleosidade da raiz, além de dar volume ao cabelo, resultando em fios mais leves e com movimento – perfeito para levar na sua bolsa, deixando sempre ao alcance para retoque ao longo do dia.

Malbec Bleu: versão refrescante

A marca mais vendida da perfumaria masculina brasileira estreia uma nova versão, criada por um dos maiores perfumistas do planeta. Malbec Bleu combina força e sensualidade, com um frescor inesperado para um Malbec. O resultado é uma fragrância intensa e marcante, de excelente performance e que tem a assinatura de Alberto Morillas, perfumista espanhol responsável pela criação de mais de 250 perfumes de marcas internacionais nos últimos 20 anos.

***

A fragrância mais refrescante da linha Malbec – sucesso de vendas há 17 anos – é resultado da alquimia entre notas amadeiradas do Sândalo e do Musgo de Carvalho com notas marinhas Aquozone®, uma molécula sintética que garante um frescor aquático potente e notas minerais muito modernas – trazendo toda a sinestesia da cor azul. Malbec Bleu oferece frescor com muita personalidade e torna-se uma nova forma de atração. Com o lançamento, Malbec entra no território da família olfativa Fougére Fresco, sem perder a potência e a sofisticação características da marca.

Sorteio de um BMW conversível 0km

O portfólio inclui ainda um body spray, com o todo o frescor da fragrância de Malbec Bleu. O lançamento da nova fragrância tem uma promoção muito especial: o Boticário vai sortear de ganhar um BMW conversível 0km. Para concorrer, é preciso cadastrar o código presente na embalagem na área promocional do aplicativo do Boti. Mais informações e o regulamento estão disponíveis exclusivamente no app da marca.

O Boticário traz descontos de até 40% na Semana do Consumidor

Vai até o dia 28 de março a Semana do Consumidor do Boticário, com diversos itens de perfumaria, cuidados pessoais e maquiagem com até 40% de desconto. Em perfumaria, pode-se aproveitar o desconto no Zaad Go, uma fragrância amadeirada e floral, que tem como segredinho uma fruta vermelha chamada Evodia, perfeita para uso no dia a dia sem perder o frescor. Já para as mulheres, o Coffee Woman Fusion está disponível com a sua a mistura do café Arábica com o lado cremoso e picante do Cacau, tornando a fragrância marcante e envolvente.

***

Além de itens de perfumaria, produtos das linhas Cuide-se Bem, que proporcionam uma hidratação com benefícios que vão além do básico para trazer leveza à rotina e Nativa Spa, perfeitos para quem valoriza experiencias sensoriais com resultados eficazes, estão com condições incríveis. Sabe aquela make marcante? É a oportunidade de deixá-la ainda mais vibrante com as máscaras para cílios de Intense, que estão com 35% de desconto.

