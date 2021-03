Cleo (ex-Pires) mostra bumbum gigante todo sujo de areia na praia

É dia de tomar sol! A atriz e cantora Cleo (ex-Pires) publicou uma sequência de fotos belíssimas no Instagram, nesta quinta-feira (25/3), em que aparece de biquíni e ostenta o corpão.

Nos registros, a artista dá ênfase ao bumbum enorme e mostra como ficou toda suja de areia da praia. “Era sol que me faltava”, brincou ela na legenda dos cliques.

Pela data das fotos, o momento relaxante ocorreu no último sábado (20/3). Nos comentários do post, Cleo precisou lidar com uma série de elogios dos fãs.

“Me dá um pouquinho de beleza”, “Como é linda” e “Gatíssima” foram algumas das reações. Cleo é irmã de Fiuk, confinado no Big Brother Brasil 21.

