Colisão entre motos deixa família ferida na Cidade do Povo

Olímpio de Souza Oliveira, 24 anos, Jecássia da Silva Rodrigues, 32, e uma criança de 3 anos sofreram um grave acidente na tarde desta quinta-feira (4), no Ramal do Herculano, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de autoridades na área de trânsito, o marido, esposa e filho estavam indo a um mercado na motocicleta, quando Olímpio tentou fazer uma conversão para entrar na rua Vereadora Maria Antônia, mas acabou sendo atingido por outra moto que tentou fazer uma ultrapassagem.

Após a colisão, as vítimas foram arremessadas e na queda a Jecássia teve fratura na perna esquerda, no braço esquerdo e bateu a cabeça. Olímpio teve uma luxação no braço. Já a criança aparentemente teve escoriações.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e encaminhou as vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

O Batalhão de Trânsito também esteve no local do acidente e isolou a área para a perícia. A moto foi removida por um guincho.

