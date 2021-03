Coluna da Kelly traz promoção de peeling diamante por R$ 70,00; veja mais dicas

Confira a coluna social, Estilo & Evento todas as quarta-feiras por Kelly Kley

Hello, meus queridos leitores! Quero abrir a coluna parabenizando todas as mulheres. E não somente na data comemorativa, mas todos os dias, que você seja reconhecida e amada!

FÉRIAS

Curtindo recentes férias a poderosa Sandy Oliveira na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro.

GLAMOUR

No glamour desta semana a secretária executiva, Sueli Sobrinho, que vem sempre ajudando seus seguidores nas redes sociais praticando exercícios físicos.

NÍVER

Quem trocou de idade no dia 05 de março foi minha amiga, irmã, médica e jornalista, Débora Taumaturgo. Não comemorou a data em grande estilo como ela devido ao momento que estamos passando. A coluna deseja os parabéns à essa maravilhosa!



NÍVER II

Na segunda -feira (8) o dia foi da jornalista Wania Pinheiro, que ganhou vários carinhos dos amigos e familiares. A coluna deseja um novo ciclo mais abençoado!

PROMOÇÃO CLÍNICA CORPUS

Coisa boa é ficarmos mais lindas com ótimos cuidados de profissionais qualificados e quando tudo isso se junta com promoção, melhor ainda! A dr. Ana Carolina lançou a promoção durante toda semana em especial ao dia da mulher. Confira e agende seu horário.

Contato: 3223-6316/99927-1511

MUNDO FITNESS

A academia Mundo Fitness voltou suas atividades de segunda a sexta-feira das 06h às 20h seguindo todos os protocolos com atendimento de 10 alunos por hora e agendado.

Agendamento: 99906-4118

STUDIO BONEQUINHA DE LUXO

O Studio Bonequinha de Luxo está com promoção e com novo endereço. Venha conhecer o novo espaço e ficar mais linda!

Novo endereço: Rua Epitácio Pessoa, número 351 – Isaura Parente.

Contato: 99907-0110



HOSPITAL DE AMOR

A coluna deseja os parabéns ao Hospital de Amor, espaço lindo, profissionais que atendem com amor, aparelhos modernos, atendimento rápido e ainda pode ser agendado pelo telefone os exames.

Aproveito e ressalto aos empresários ajudarem o Hospital com a taxa de pagamento do Imposto pode ser revestida ao Hospital, assim ajudando a saúde em nosso estado.

Contato: 3213-5508

