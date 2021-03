Com Bocalom em Brasília, Marfisa nomeia seis pessoas em cargos comissionados

Silas Cavalcante Antunes foi nomeado para o cargo de assessor no gabinete da vice-prefeita

Com Tião Bocalom em Brasilia, cumprindo agenda com ministros do governo Bolsonaro, a prefeita em exercício de Rio Branco, Marfisa Galvão, fez algumas nomeações nesta segunda-feira (9).

Seis pessoas assumiram cargos comissionados que vão de CEC 2 até CEC 4.

Silas Cavalcante Antunes foi nomeado para o cargo de assessor no gabinete da vice-prefeita. Os outros foram distribuídos em outras secretarias e diretorias.

