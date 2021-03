Com mais de 400 famílias atingidas, Santa Rosa vivencia cheia histórica do Rio Purus

O centro da cidade e as comunidades ribeirinhas, além de aldeias indígenas, já foram tomados

O município de Santa Rosa está enfrentando uma cheia do Rio Purus maior do que a vivenciada em fevereiro, quando boa parte das cidades do Acre foram afetadas pelo transbordamento dos afluentes.

Na cidade isolada, o Rio Purus já atinge a marca dos 10,10m, de acordo com a medição das 6h desta sexta-feira (26) – 7 cm a mais do que o registrado no mês passado -, e está acima da cota de transbordo, que é 9,00m.

O centro da cidade e as comunidades ribeirinhas, além de aldeias indígenas, já foram tomadas pelas águas.

São pelo menos 402 famílias atingidas, no total de 2010 pessoas, 40 famílias desalojadas e outras 39 desabrigadas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, que monitora de perto a situação.

