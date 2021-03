Covid mata tia e sobrinho e infecta outros membros da família; um está entubado

O Covid-19 causa mais uma tragédia em uma família de Sena Madureira. Em menos de duas semanas o vírus matou tia e sobrinho, deixou mais um membro da família em estado grave e infectou outros dois.

O autônomo Idelvan Maciel Ribeiro, 43 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (19) no Instituto de Traumatologia do Acre (Into), após quase três semanas internado.

Ela havia perdido a tia, Cleuda Moura Maciel de Oliveira, conhecida por Débi, de 63 anos, há cerca de uma semana. O marido dela, o construtor Raimundo Aguinaldo está entubado há vários dias.

A mãe de Idelvan, dona Carminha Maciel também contraiu a doença, mas vem se recuperando. Outros dois familiares estão infectados, mas não tiveram sintomas graves.

