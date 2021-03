Criminoso é baleado por policial a paisana durante assalto no bairro Morada do Sol

O assaltante Alexssandro Firmino, 25 anos, foi ferido com um tiro na perna na manhã desta quinta-feira (11), após tentar realizar um assalto na Estrada da Usina, no bairro Morada do Sol, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, um idoso estava caminhando em via pública, quando Alexssandro e um comparsa, que estavam em uma bicicleta e armados, renderam a vítima. Um policial que estava de folga do serviço passava pelo local e presenciou o momento do assalto. Rapidamente o agente de segurança sacou sua arma e realizou um disparo que acertou Alexssandro na perna direita. Após a ação, o comparsa de Alexssandro subiu na bicicleta e fugiu levando a arma de fogo.

O policial acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com muita dificuldade os paramédicos prestaram o atendimento ao meliante, que a todo momento agredia e ofendia verbalmente os paramédicos, inclusive ameaçando os profissionais de morte.

O bandido foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. Ao chegar no PS, o estado do homem se agravou porque o projétil se alojou na perna esquerda e acertou a veia femoral, provocando uma hemorragia e deixando a cirurgia com mais risco.

Policiais militares estiveram no local, fizeram patrulhamento em busca de prender o comparsa de Alexssandro, mas ele não foi encontrado.

Alexssandro passou pelos procedimentos cirúrgico e está na UTI, seu estado é considerado grave. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

