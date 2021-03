David Friale alerta para possibilidade de nova enchente em Tarauacá neste fim de semana

Segundo pesquisador, todos os rios do estado terão aumento de nível após fortes chuvas

A cidade de Tarauacá poderá sofrer uma nova enchente neste final de semana. É o que diz o pesquisador David Friale em seu site O Tempo Aqui. Segundo o pesquisador, as fortes chuvas que caíram no estado na quinta-feira (18) e na manhã desta sexta (19) farão com que o manancial que banha a cidade atinja novamente a cota de transbordamento.

O alerta também vale para o rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, “pois as chuvas voltarão a ser intensas nos próximos dias”, escreveu o meteorologista. Ele disse ainda que todos os mananciais do Acre registrem aumento de nível, mas nem todos sofrerão nova enchente.

No início do ano, os seis principais rios locais transbordaram, atingido milhares de famílias. A situação mais grave foi em Tarauacá, onde boa parte da cidade ficou debaixo d’água.

A previsão do tempo alerta para mais chuvas fortes em todo o estado no domingo (21). “Apenas, neste sábado (20) é que as chuvas diminuirão, quando o calor abafado vai predominar, mas, mesmo assim, pode chover forte em alguns pontos”.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários