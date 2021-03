De infância pobre no AC para gestão de multinacionais: acreano lança livro sobre marketing

Ton ficou conhecido no Estado após programas da Embaixada, passagem por ContilNet e criação do site Quinari Online

Com a crescente demanda por Marketing Digital na pandemia, muitas pessoas procuram experts para aprenderem mais sobre o tema. No Acre, um profissional bastante procurado é o jornalista Ton Lindoso. Ele saiu do Acre aos 19 anos e hoje acumula experiência em grandes empresas, algumas delas multinacionais.

Ton ganhou notoriedade ao se tornar Alumni da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, representando o Acre em programas da instituição e ao se tornar jornalista do ContilNet – posteriormente, criou o site Quinari Online, que logo se tornou uma das principais fontes de notícias do município de Senador Guiomard, onde ele cresceu.

Agora, ele narra suas experiências e aprendizados em um livro digital. O livro “O Menino Que Caçava Likes” está disponível para ser baixado em plataformas digitais de distribuição de conteúdo. O nome é curioso, e ele explica o motivo.

“No mundo digital, nós somos cheios de métricas de vaidade. Ficamos muito preocupados com curtidas, comentários e confesso que comigo, durante meu crescimento pessoa e profissional, não foi diferente. Até eu começar a entender sobre os fatores que levam um curtidor a ser seu cliente – e fiel. Uma coisa, no final das contas, não tem muito a ver com a outra, pois um curtidor curioso não necessariamente é seu cliente ou fã. Mas pode vir a ser. Nesse livro, conto um pouco das minhas experiências e dou dicas para quem quer transformar curtidas em faturamento”.

E esse tema é bastante polêmico: nos últimos meses, cresceu o número de pessoas que se dizem especialistas em Marketing Digital, prometendo lucro fácil e dinheiro usando apenas o celular.

“Essas pessoas comparam algum curso, entenderam um pouco sobre como funciona uma venda e o cérebro de um comprador e replicam isso. Não são especialistas em Marketing Digital. É preciso tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Todo o processo de venda deve ser claro, ético e transparente”.

Ton explica que esse é o famoso Marketing de Afiliados e não tem a ver com pirâmides financeiras. “No esquema de pirâmide, existem os níveis. Aqui, no Marketing de Afiliados, existem apenas o produtor (o dono do curso ou método) e o afiliado, que vai vender um curso e receber uma comissão por isso. É como uma representante de produtos de beleza. Não tem esquema”. Sobre ganhar dinheiro com a prática, Ton afirma que é possível. “Desde que com os conhecimentos certos”, reitera.

Meu livro, por exemplo, vai funcionar dessa forma. Ele está disponível em uma plataforma de distribuição e eu coloquei um preço de forma a conseguir selecionar afiliados que possam vender e também ganhar dinheiro com isso. Mas não será qualquer pessoa, pois muita gente promete coisas absurdas e usa de práticas antiprofissionais para vender na web”.

Prestes a completar 9 anos de experiência nas áreas de Comunicação e Marketing, Ton já acumulou experiência em empresas como Redaweb, atendendo diversos clientes, Estácio, Sprink – maior empresa da área de Engenharia e Petróleo do país e as multinacionais Gas Natural Fenosa, da Espanha, e Febracis, gerindo o Marketing de unidades no Brasil e na Europa.

