Deputado Roberto Duarte testa positivo para Covid-19 neste sábado

O deputado estadual Roberto Duarte (MDB) foi mais um político infectado pelo coronavírus.

A informação foi dada por ele ainda neste sábado (6), em seus perfis nas redes sociais.

“Meus amigos, após cumprir extensa agenda a trabalho como presidente da Comissão de Enfrentamento à Covid-19, testei positivo para o coronavírus. Faz parte e tenho certeza de que tudo ficará bem”, escreveu o parlamentar.

Com alguns sintomas da doença, Duarte disse que segue se recuperando em casa.

“Estou com um pouco de tosse, mas estou bem. Agora, vou me recolher em isolamento, trabalhar em casa e seguir todas as orientações médicas. Vou seguir minha quarentena e tomarei todos os cuidados necessários. Que Deus nos ajude!”, finalizou.

