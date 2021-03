Duarte se manifesta contra fechamento de comércio aos fins de semana: ‘Aberração’

O deputado estadual Roberto Duarte (MDB) usou o pequeno expediente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para se posicionar contrário a medida restritiva do governo em relação ao fechamento do comércio.

O parlamentar considera a medida desnecessária, tendo em vista a aglomeração causada às vésperas do fim de semana e, posteriormente, na segunda-feira. Por isso, Duarte fez um apelo aos colegas de parlamento que possam visitar os estabelecimentos comerciais essa semana.

“Eu me posiciono contrário a essa aberração. Convoco os deputados para que possam ver essa situação, onde ocorre grande aglomeração de pessoas”, declarou.

