Dupla é presa com grande quantidade de skunk no bairro João Eduardo

Militares do Grupo de intervenção rápida e ostensiva (Giro), apreenderam entorpecentes e dinheiro, no bairro João Eduardo II na tarde de quarta feira (31) enquanto faziam patrulhamento em uma região conhecida como “Beco do Adilio”. O local já é conhecido pela intensa comercialização de entorpecentes. Militares avistaram dois homens em atitude considerada suspeita.