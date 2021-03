Edital de convocação da assembleia geral extraordinária do SINCOAUTO

O Diretor Presidente em Exercício do Sindicato das Auto Moto Escolas e Centro de Formação de Condutores de Veículo Automotores do Estado do Acre – SINCOAUTO, convoca as empresa credenciadas pelos setores competentes da administração pública para explorar, total ou parcialmente, os serviços de Formação teórica-técnica e/ou prática de direção veicular no Estado do Acre, a participarem de Assembleia Geral Ordinária, conforme Art. 22º, Paragrafo Único desta entidade sindical, que se realizará no dia 10(Dez) de Abril de 2020, às 08(oito) horas, ocasião em que se tratará da seguinte ordens do dia: a)Nomeação da Comissão Eleitoral. Em razão do Decreto 8.148, de 28 de Fevereiro de 2021, a Assembleia ocorrerá de forma virtual através da plataforma Google meet, através de link a ser disponibilizados a todos os associados até o dia 09 de abril de 2021 às 20 horas.

Rio Branco- Acre, 26 de Março de 2021.

José Luiz Souza da Silva

Diretor Presidente em Exercício

