Eleições 2022: Mara Rocha deixará PSDB e poderá se filiar em breve ao Partido Liberal

As pedras do tabuleiro das eleições 2022 já começaram a ser jogadas. Em breve, a deputada federal Mara Rocha deverá deixar o PSDB para assumir a presidência do Partido Liberal (PL) no Acre. Seu irmão, o vice-governador Major Rocha, deverá deixar o PSL acompanhar a irmã. Rocha não teria clima para permanecer no PSL, partido que se filiou no ano passado prometendo ao seu presidente, Luciano Bivar, que ele seria recompensado com a adesão da irmã deputada à sigla.

Rocha vive hoje o dilema de não saber que cargo irá disputar nas próximas eleições. Não pode sair para deputado federal, porque competiria com Mara; também não deverá mais ser vice na chapa de Gladson Cameli, caso este saia à reeleição.Para o senado, Rocha sabe que não existe para ele, hoje, nem mesmo uma luz no fim do túnel. Uma das melhores opções poderia ser uma cadeira de deputado estadual.

Como ficará Antonia Lúcia, que é a atual comandante do PL no Acre? A bispa estaria de malas afiveladas para deixar a sigla. Ela estaria analisando a mexida nas pedras para escolher um partido onde tenha chance de se eleger deputada federal.

Republicano com novo dirigente

Outro partido que vai mudar o comando no Acre é o Republicano, que será presidido pelo jovem João Paulo Bittar, filho do senador Marcio Bittar. O decreto com sua nomeação deverá se publicado ainda esta semana.

Atualmente, Bittar é um dos senadores com mais poder junto ao governo federal. Ele filiou João Paulo ao Republicano cumprindo uma promessa que fez ao presidente nacional da sigla, Marcos Pereira, com o objetivo de montar uma chapa de deputado estadual e federal para disputar mandatos na eleição do próximo ano.

Marcio Bittar conseguiu o apoio do PL nas eleições municipais passadas para tentar alavancar a candidatura do deputado estadual Roberto Duarte (MDB), que disputou a prefeitura de Rio Branco.

Vanda pode deixar Solidariedade

A deputada federal Vanda Milani também estaria de malas prontas para dar adeus ao Solidariedade. Ela é uma das apoiadoras do governo de Jair Bolsonaro na Câmara Federal, e não ficaria à vontade em um partido que faz oposição ao presidente da República.

Vanda conversou algumas vezes com o presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Roberto Jerferson sobre a possibilidade de assumir o comando do partido do Acre, mas ela está de olho no PSDB, que deverá ficar sem comando no Acre, caso se confirme a saída da deputada Mara e seu Irmão, Major Rocha.

Ronivon e Michele no PTB

O PTB, que tem sido um partido bastante assediado nos últimos meses, deverá receber nos próximos dias a filiação do ex-deputado federal Ronivon Santiago, que vem tentando convencer sua sobrinha, Michele Melo, a vereadora mais votada de Rio Branco, a disputar uma vaga ao Senado da República.

A atual presidente do partido, Charlene Lima, que deverá continuar na direção da sigla, disputaria uma vaga de deputada federal com o apoio de Santiago, que apesar de há muitos anos residir em Brasília, acompanha a política no Acre, às vezes, bem melhor que muitos políticos que moram no estado.

Essas são somente as primeiras mexidas nas pedras do tabuleiro da política acreana para esquentar a eleição de 2022. Há lideranças de partidos de esquerda se movimentando. Uma importante liderança do estado, que milita há anos na ideologia do ‘vermelho’, deverá deixar a sigla para se filiar a um partido que irá apoiar a reeleição de Jair Bonsonaro. Mas essa só dá para acreditar, vendo!

