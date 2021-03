Em Rio Branco, desabrigados pela cheia começam a voltar para casa nesta quarta

A prefeitura de Rio Branco dá início nesta quarta-feira (10) à operação Retorno para Casa. Todas as 75 famílias que ainda se encontram desabrigadas após a cheia do Rio Acre voltarão aos seus lares.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil Municipal, major Falcão, a previsão é que até sábado (13) todos os seis abrigos montados pelo poder público já estejam vazios.

Os primeiros a retornarem aos seus lares serão os abrigados nas quatro escolas situadas no Cadeia Velha, Conquista e Sobral. Depois será a vez dos alagados que dormem em uma igreja Católica do bairro Seis de Agosto. Por fim, serão retiradas as 25 famílias que estão no Parque de Exposições.

A operação é coordenada pela Defesa Civil em parceria com o Departamento de Controle de Zoonoses e Zeladoria da Cidade.

Nesta terça-feira (9), o Rio Acre na capital registrou menos de 8 metros de profundidade – 5 m abaixo da cota de alerta e 6 m da de transbordamento. Segundo major Falcão, os riscos de uma nova enchente ainda este mês são baixíssimas.

A cheia, que teve seu pico em fevereiro, atingiu 24 bairros e mais de 3 mil pessoas. As primeiras famílias foran levadas aos abrigos no dia 10 de fevereiro.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários