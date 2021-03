Energisa Acre atualiza formas de pagamento da conta ao adotar boleto e Pix

A Energisa Acre oferece mais um serviço digital financeiro para facilitar o dia a dia de seus clientes. A partir de agora, as faturas de energia no Acre trazem novidades: o boleto bancário e o pagamento através do sistema Pix.

“Mais do que fornecer energia elétrica, estamos atuando para aprimorar o atendimento ao cliente. A digitalização de serviços financeiros é fundamental para tornar a vida das pessoas mais ágil. O pagamento com o código Pix é seguro, fácil e rápido”, afirmou o gerente de Serviços Comerciais da Energisa, Roberto Vieira de Carvalho.

As novas formas de pagamento proporcionam grandes melhorias na experiência do cliente, já que as transações são liquidadas mais rapidamente. Além disso, o pagamento pode ser feito a qualquer hora do dia, inclusive nos finais de semana e feriados.

Com essa solução inovadora, a Energisa torna-se a primeira empresa do setor elétrico a incluir o QR Code nas faturas impressas.

Roberto Vieira de Carvalho explicou que as alternativas são opções mais seguras e que ajudam na organização financeira do cliente. “Não existe o risco, por exemplo, de pagamento em duplicidade e o boleto torna mais rápida as transações entre cliente e distribuidora”, concluiu.

Ainda no mês de março a Energisa Acre implementou o layout da Nova Conta para os mais de 278,3 mil clientes da concessionária no estado.

