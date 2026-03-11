Tecnogera: fundador perdeu quase tudo e hoje fatura R$ 750 milhões com energia

Depois de mais de uma década crescendo com soluções de segurança energética, a Tecnogera entrou em um novo ciclo estratégico. A mudança começou em 2021, quando o fundador Abraham Curi recomprou a participação de um fundo de investimento que havia entrado na empresa anos antes.

Na época, a companhia faturava cerca de R$ 90 milhões. Hoje, o número chega a cerca de R$ 750 milhões. A virada veio a partir de uma nova aposta, eletrificação. Segundo ele, a experiência acumulada fornecendo energia para clientes críticos colocou a empresa em posição privilegiada para explorar a transição energética.

“Eu percebi que a gente poderia ir muito além da segurança energética. A gente ficou 15 anos formando uma carteira muito robusta baseada em confiabilidade e criticidade”, afirmou Curi em entrevista para o podcast Do Zero ao Topo, que conta histórias de empreendedores de sucesso.

Aposta na eletrificaçãoO movimento estratégico mais relevante foi a entrada no mercado de equipamentos elétricos. A empresa passou a oferecer plataformas elevatórias e outras máquinas movidas por baterias de lítio substituindo equipamentos que antes funcionavam com diesel.

“Tudo está se eletrificando, desde veículos até máquinas. A Tecnogera oferece ao mercado mercado, equipamentos que até então era a gasolina ou a diesel. A gente conseguiu encontrar o nosso ângulo da transição energética, que é oferecer para esse cliente equipamentos elétricos a partir de baterias de lítio”, conta o fundador.

Logo no início da nova estratégia, a empresa comprou cerca de 3 mil equipamentos. A resposta do mercado, segundo ele, foi rápida.

“A primeira dúvida que a gente tem quando a gente fala sobre eletrificação é a insegurança elétrica, da infraestrutura. Onde que eu vou carregar isso? E é justamente o que a gente já fazia. Então, as coisas deram ali um match muito positivo”, conclui.

Hoje, a empresa se posiciona como uma das maiores da América Latina no segmento de equipamentos elétricos. Atualmente, cerca de 60% do faturamento da empresa ainda vem da área tradicional de segurança energética, enquanto 40% já está ligado ao novo negócio.

“Nosso objetivo é deixar a empresa preparada para todas as alternativas de crescimento, seja organicamente, seja via aquisições ou mercado de capitais”, explica Curi.

