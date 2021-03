Energisa Acre doa três toneladas em alimentos e 1.600 kits de limpeza ao Governo do Estado

Com ações como essas, a empresa reforça o compromisso com os acreanos neste momento difícil afirma o diretor presidente

A Energisa Acre, através do movimento Energia do Bem, realizou a doação de 2 mil cestas básicas que totalizam cerca de 3 toneladas de alimentos e 1.600 kits com produtos e itens de limpeza ao governo do Estado do Acre. A entrega ocorreu nesta segunda-feira (1°/03).

Os itens serão distribuídos pelo Governo às famílias atingidas pelas enchentes dos rio e igarapés nos municípios acreanos. Além disso, por meio do programa de Eficiência Energética da Energisa Acre e da ANEEL, a Distribuidora vai substituir e disponibilizar 300 geladeiras para as famílias que tiveram os equipamentos danificados pela enchente, enquadradas no grupo da tarifa social e que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

As doações das geladeiras devem ocorrer de forma prioritária nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Tarauacá a partir da segunda quinzena de março. A triagem dos beneficiados será realizada pelas secretarias de ação social municipais e na Capital a seleção está sendo feita pela equipe do projeto Nossa Energia.

A primeira-dama do Estado do Acre, Ana Paula Cameli, recebeu as doações e agradeceu a iniciativa. “As doações de vocês vão fazer a diferença na vida das pessoas que realmente perderam tudo. Me alegro muito com a doação dos alimentos, materiais de limpeza e as geladeiras”.

Com ações como essas, a empresa reforça o compromisso com os acreanos neste momento difícil afirma o diretor presidente, José Adriano Mendes Silva.

“Estamos sensíveis diante da situação dessas famílias nos municípios afetados. Diante dessa situação, nos mobilizamos para ajudar as pessoas que estejam passando por necessidades básicas nesse momento delicado”, comentou José Adriano.

