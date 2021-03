Ex-deputado do Acre, que também era músico, morre em São Paulo nesta quinta

O ex-deputado Sérgio Taboada não resistiu a um enfarto que sofreu nesta quinta-feira (18) e morreu em uma UTI na capital paulista.

Taboada trabalhada no Ministério Público Federal de São Paulo. Ele foi deputado estadual pelo PCdoB no Acre por dois mandatos (de 1991 a 1999), e foi um dos políticos mais respeitados do estado, na época.

Além de político, Sérgio Taboada também era cantor, poeta e compositor.

O Governo do Acre emitiu nota de pesar: “Prestamos solidariedade aos amigos e familiares pela perda irreparável, ao tempo em que rogamos a Deus o conforto nesse momento de dor, em que as palavras se apequenam e o espírito busca amparo na fé”, diz um trecho da mensagem a Taboada.

O Governo do Estado do Acre manifesta pesar pelo falecimento do ex-deputado estadual Sérgio Taboada, ocorrido nesta quinta-feira, 18. Ele estava internado em um leito de UTI, em São Paulo – cidade onde morava, após sofrer um infarto.

Sérgio Taboada, que foi deputado por dois mandatos pelo PCdoB (de 1991 a 1999), também era compositor, músico, poeta e escritor.

Prestamos solidariedade aos amigos e familiares pela perda irreparável, ao tempo em que rogamos a Deus o conforto nesse momento de dor, em que as palavras se apequenam e o espírito busca amparo na fé.

Gladson Cameli
Governador do Estado do Acre

Gladson Cameli

Governador do Estado do Acre

