Felipe Neto é intimado a depor após chamar Bolsonaro de “genocida”

A queixa-crime contra o youtuber foi aberta pelo filho nº 2 do presidente, Carlos Bolsonaro, alegando "crime contra a segurança nacional"

Felipe Neto revelou em seu Twitter que foi intimido pela polícia para responder por “crime contra a segurança nacional”. O motivo, segundo o youtuber e influencer, teria sido chamar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de “genocida”. A queixa-crime foi aberta pelo filho “02” do chefe do Executivo federal, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ).

“Carlos Bolsonaro foi no mesmo delegado q me indiciou por ‘corrupção de menores’”, completou Felipe Neto em uma publicação no Twitter.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

Foto: reprodução/ RD1

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários